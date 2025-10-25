سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد: امکان عرضه ارز حاصل از صادرات قیر و هیدروکربور، با استناد به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی، در بازار توافقی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید حسینی اعلام کرد: صادرکنندگانی که در ماه‌های گذشته برای بازگشت بخشی از ارز صادراتی خود اقدام کرده‌اند، می‌توانند در چارچوب ضوابط جدید بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات این اقلام را در بازار توافقی عرضه کنند.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران افزود: بر اساس این دستورالعمل، ورود ارز قیر و هیدروکربور به بازار اول منوط به آن است که صادرکنندگان حداقل ۲۰ درصد از تعهد ارزی خود را در سامانه نیما عرضه کرده باشند.

به گفته حسینی، این تصمیم برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تنظیم عرضه در بازار توافقی اتخاذ شده است و انتظار می‌رود موجب افزایش شفافیت و تعادل در معاملات ارزی شود.