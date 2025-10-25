گناباد، قهرمان رقابتهای چندجانبه کشتی استانهای خراسان رضوی و جنوبی
رقابتهای چندجانبه کشتی استانهای خراسان رضوی و جنوبی، یادبود زنده یاد «بنیامین نبیلی»، با قهرمانی تیم گناباد پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رییس اداره ورزش و جوانان گناباد گفت: این رقابتها دیروز، دوم آبان ماه با حضور پنج تیم از استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی به میزبانی گناباد، در ردههای سنی پهلوانکها، نونهالان و نوجونان برگزار شد.
علی اصغر اکبری اضافه کرد: در پایان، تیم اتحاد (الف) گناباد با ۳۰۰ امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیمهای تربت حیدریه با ۲۷۵ امتیاز و مشهد با ۲۴۱ امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.
او افزود: در رده سنی پهلوانکها و وزنهای ۲۴، ۲۶، ۳۰، ۳۵ و ۳۹ کیلوگرم به ترتیب سید محسن رضوی از بیرجند، محمد طاها خوش ساز از مشهد، ابوالفضل درآینده از تربتحیدریه و صالح حیدری و علی اکبر حیدری جوشنی هر دو از گناباد، رتبههای نخست را کسب کردند.
اکبری اظهار کرد: در وزنهای ۴۵، ۴۸، ۵۶ و ۸۵ کیلوگرم رده سنی نوجوانان هم طاها شریفی نیا از تربتحیدریه، بنیامین حاجی زاده از مشهد و محمد امین بادامی و عرفان حسن زاده از گناباد اول شدند.
رقابتهای چند جانبه کشتی یادبود زنده یاد بنیامین نبیلی، با حضور پنج تیم از شهرستانهای گناباد، مشهد، بجستان، تربتحیدریه و بیرجند به میزبانی گناباد برگزار شد.
بنیامین نبیلی، شاعر جوان گنابادی بود که سال گذشته بر اثر ایست قلبی دنیای فانی را ترک کرد.