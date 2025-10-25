سرمربی تیم فجر شهید سپاسی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل استقلال تهران گفت: استقلال تهران کادر فنی و بازیکنان بسیار خوبی در اختیار دارد که انگیزه تیم ما را بالاتر می‌برد و امیدوارم شاهد یک بازی با کیفیت از هر دو تیم باشیم و تماشاگران لذت ببرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرمربی تیم فجر شهید سپاسی در نشست خبری پیش از دیدار مقابل استقلال تهران با تاکید بر آمادگی تیمش و اهمیت کیفیت بازی، درباره مصدومان، محرومان، تصمیمات فدراسیون و سبک بازی در لیگ ایران توضیح داد و به فوتبال به‌عنوان پدیده‌ای برای لذت مردم اشاره کرد.

پیروز قربانی افزود: این بازی بدون شک دشوار است، استقلال همیشه تیم بزرگی بوده و امسال پس از چند بازی ابتدایی، ریتم خودش را پیدا کرده است.

سرمربی فجر سپاسی شیراز با اشاره به بازیکنان مصدوم و محروم تیمش ادامه داد: موسوی، مطهری، یادگار رستمی و صادق مقصودی شرایط مصدومیتی دارند و نمی‌توانند بازی کنند، اما سایر بازیکنان آماده هستند.

قربانی به تصمیمات فدراسیون درباره محدودیت تماشاگران و ساعت بازی نیز واکنش نشان داد و گفت: به نظر من تصمیمات کمیته انضباطی بعضا ناشی از سلیقه شخصی است و فوتبال ایران نیاز به بازنگری دارد.

قربانی همچنین درباره شرایط روانی بازیکنان و فضای تیم گفت: تیم ما مانند یک خانواده است. گاهی از برخی رفتارهای بازیکنان ناراحت می‌شوم و در تمرین‌ها سعی می‌کنم هماهنگی و آمادگی آنها را ارتقا بدهم. همه بازیکنان مانند برادران کوچک من هستند و هدف مشترکمان ارتقای سطح تیم و افتخارآفرینی برای فجر است.

وی افزود: فوتبال زیباست چون غیرقابل پیش‌بینی است؛ بازیکنان باید تصمیم‌های لحظه‌ای بگیرند و این همان جذابیت ورزش است.

امیدوارم لیگ ایران به سمتی برود که مربیان بیشتر به دنبال ساخت فوتبال باشند و کیفیت بازی‌ها ارتقا پیدا کند.