جمعآوری گسترده آسیبدیدگان اجتماعی در منطقه ۱۵
رئیس اداره آسیبهای اجتماعی منطقه ۱۵ از جمعآوری ۱۱ هزار و ۲۰۲ نفر از افراد آسیبدیده اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا سوم آبان ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، رضا افروغ، گفت: از ابتدای سال گذشته تا امروز، در قالب طرحهای مستمر جمعآوری و ساماندهی آسیبدیدگان اجتماعی، ۱۱ هزار و ۲۰۲ نفر شامل معتادان متجاهر، متکدیان، بیخانمانها و کودکان کار از منطقه جمعآوری شدند.
وی با اشاره به روند ساماندهی این افراد افزود: پس از جمعآوری، همه افراد به مرکز غربالگری شفق منتقل میشوند تا ضمن انجام آزمایش اعتیاد و تعیین وضعیت سنی و جنسیتی، غربالگری کامل شوند. سپس متناسب با نتایج آزمایشها و شرایط هر فرد، به مرکز نگهداری یاورشهر در سطح تهران انتقال داده میشوند.
افروغ با تأکید بر اینکه این اقدام با هدف کاهش ناهنجاریهای اجتماعی و بازگرداندن آرامش به محیطهای شهری انجام میشود، گفت: همکاری میان دستگاههای مختلف از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، بهزیستی و مراکز درمانی در این فرآیند نقشی کلیدی دارد.
رئیس اداره آسیبهای اجتماعی منطقه ۱۵ ادامه داد: «هدف ما تنها جمعآوری نیست؛ بلکه ایجاد فرصت برای بازگشت این افراد به زندگی عادی و کاهش آسیبهای اجتماعی در محلههاست. به همین منظور، خدمات مشاورهای، درمانی و مهارتآموزی نیز برای افراد ساماندهیشده در مراکز مربوطه پیشبینی شده است.»
افروغ در پایان خاطرنشان کرد: اداره آسیبهای اجتماعی منطقه ۱۵ با اجرای طرحهای منسجم و میدانی بهصورت مستمر، پاکسازی و ساماندهی نقاط آلوده و پرخطر را در دستور کار دارد تا محیطی ایمنتر و انسانیتر برای شهروندان فراهم شود.