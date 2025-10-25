در هفته پایانی مهرماه سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان سود سهام به حساب یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۷۶۶ سهامدار از طریق سامانه سجام واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) اعلام کرد: این سود شامل سود‌های جاری، سنواتی و حق‌تقدم سهام بوده و با همکاری ۲۳ ناشر بورسی و فرابورسی پرداخت شده است.

واریز سود جاری ۲۰ شرکت

در هفته پایانی مهر ماه سال جاری امسال، ۲۰ شرکت «تولیدی چدن سازان، کشت وصنعت دشت خرم دره، پتروشیمی گلستان، شیمیایی سینا، گلوکوزان، زامیاد، صنایع شیمیایی فارس، نساجی هدیه البرزمشهد، ذغال سنگ نگین طبس، صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین، گسترش صنایع روی ایرانیان، کانی کربن طبس، گروه صنعتی ملی، فرآوری مواد معدنی، کارخانجات تولیدی پلاستیران، صنعت غذایی کورش، توسعه اقتصادی آرین، نیان الکتریک و سرمایه‌گذاری جامی» سود جاری یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۲۴ سهامدار که شامل یک هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان می‌شود را به حساب بانکی آنها واریز کردند.

واریز سود سنواتی و حق تقدم ۳ ناشر

در این بازه زمانی، ۳ ناشر «صنایع‌غذایی‌رضوی، بیمه سرمد و کاشی پارس» سود سنواتی ۵۴۲ سهامدار که شامل ۲۹ میلیارد و ۸۱۴ میلیون تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.