نادعلی از دستور آتی صحن شورا خبر داد؛
از تعیین حسابرسان تا بررسی عملکرد مالی سازمانها و شرکتهای شهرداری
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: جلسه آتی شورا به بررسی طرح انتخاب حسابرسان سالانه، گزارشهای مالی سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری و تعیین نمایندگان ناظر در سازمانهای شهری اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،علیرضا نادعلی گفت: در سیصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش ، طرح «تعیین حسابرسان منتخب شورا برای انجام عملیات حسابرسی سال ۱۴۰۴ شورا، شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای وابسته آن» بررسی می شود. این طرح پیشتر در جلسه سیصد و پنجاه و سوم شورا با یک فوریت به تصویب رسیده و اکنون گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص قرائت خواهد شد.
وی افزود: انتخاب یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) برای هر یک از سازمانهای وابسته به شهرداری تهران به مدت دو سال، در اجرای بند «ج» ماده هشتم اساسنامههای مربوطه نیز در دستور کار این جلسه قرار دارد.
طبق اعلام نادعلی، گزارشهای حسابرس رسمی شورا درباره عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ شرکتهای وابسته به شهرداری تهران از جمله شرکت شهربان و حریمبان، شرکت مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران و حومه، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران و شرکت سرمایهگذاری شهر ارائه و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص هر یک قرائت خواهد شد.
به همین ترتیب، بررسی پنجاه و دومین صورتجلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران نیز از دیگر مواردی است که در دستور کار جلسه سیصد و شصت و پنجم شورا خواهد بود.