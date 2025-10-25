پخش زنده
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان قم از وقوع سانحه رانندگی در بلوار پانزده خرداد با شش مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گفت: در ساعت ۱۳:۴۱ امروز، در پی وقوع تصادف میان سه دستگاه خودروی سواری شامل کوئیک، ساینا و پراید، بلافاصله دو کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ قم به محل حادثه اعزام شدند.
دکتر محمدجواد باقری افزود: در این حادثه ۶ نفر شامل چهار دانشآموز و دو راننده دچار آسیبدیدگی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه توسط تکنسینهای اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز درمانی خیرین سلامت انتقال یافتند.