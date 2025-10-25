به گزارش خبرگزاری صداوسیما،سعید پاک‌سرشت در نخستین نشست هم‌اندیشی سرمایه‌گذاری در صنعت گاز با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار صنعت گاز نیازمند مشارکت و همراهی بخش‌های مختلف است، اظهار کرد: گاز، صنعتی ملی و بزرگ است که برای دستیابی به اهداف خود به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد و برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار روش‌های متنوع مالی پیش‌بینی شده است.

وی با اعلام اینکه مطالعات و امکان‌سنجی اولیه این طرح‌ها انجام شده است، افزود: طبیعی است سرمایه‌گذاران براساس نوع مدل و ظرفیت خود مطالعات دقیق‌تری انجام بدهند و در ادامه، مذاکرات برای رسیدن به توافق آغاز شود.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، هدف از این نشست را بررسی دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاران دانست و تصریح کرد: مسیر پیش‌رو شفاف و روشن است و تمام موضوعات به روشنی بیان شده تا همه برای نقش‌آفرینی در این مسیر از جزئیات مطلع باشند.

پاک‌سرشت در پایان از همکاران خود در مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار‌ها قدردانی کرد و گفت: در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده و طاقت‌فرسایی برای جمع‌بندی و آماده‌سازی این برنامه‌ها انجام شده است و اکنون منتظر دریافت نظر‌ها و پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاران هستیم