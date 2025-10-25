پخش زنده
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران بر همکاری سرمایهگذاران در اجرای طرحهای اولویتدار تأکید کرد و گفت: برای اجرای این طرحها روشهای متنوع مالی پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،سعید پاکسرشت در نخستین نشست هماندیشی سرمایهگذاری در صنعت گاز با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران برای اجرای طرحهای اولویتدار صنعت گاز نیازمند مشارکت و همراهی بخشهای مختلف است، اظهار کرد: گاز، صنعتی ملی و بزرگ است که برای دستیابی به اهداف خود به همکاری همهجانبه نیاز دارد و برای اجرای طرحهای اولویتدار روشهای متنوع مالی پیشبینی شده است.
وی با اعلام اینکه مطالعات و امکانسنجی اولیه این طرحها انجام شده است، افزود: طبیعی است سرمایهگذاران براساس نوع مدل و ظرفیت خود مطالعات دقیقتری انجام بدهند و در ادامه، مذاکرات برای رسیدن به توافق آغاز شود.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، هدف از این نشست را بررسی دیدگاهها و پیشنهادهای سرمایهگذاران دانست و تصریح کرد: مسیر پیشرو شفاف و روشن است و تمام موضوعات به روشنی بیان شده تا همه برای نقشآفرینی در این مسیر از جزئیات مطلع باشند.
پاکسرشت در پایان از همکاران خود در مدیریت سرمایهگذاری و کسبوکارها قدردانی کرد و گفت: در ماههای اخیر تلاشهای گسترده و طاقتفرسایی برای جمعبندی و آمادهسازی این برنامهها انجام شده است و اکنون منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سرمایهگذاران هستیم