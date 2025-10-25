پخش زنده
امروز: -
معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: برای تحققِ واقعیِ «کارآفرینی نوپدید» ما باید بیشتر به ساختار قدرت درون سازمانها و رابطه آنها با نهادهای سیاسی نگاه کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در شکه اجتماعی نوشت: در بستر پیچیده سیاسی، شرکتها صرفاً بازیگر اقتصادی نیستند؛ بلکه از طریق سه نوع «قدرت» (قهری، ترغیبی، اقتدارگرایانه) به شکلگیری سیاستها و فرصتهای کارآفرینی سیاسی میپردازند. نقش سطح شرکت از بعد قدرت، بسیار برجستهتر از سطح صنعتی یا مدیریتی است.
وی افزود: این یعنی برای تحققِ واقعیِ «کارآفرینی نوپدید» ما باید بیشتر به ساختار قدرت درون سازمانها و رابطه آنها با نهادهای سیاسی نگاه کنیم.