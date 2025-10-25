پنجمین جشنواره شعر کودک ایران به میزبانی شهرداری شاهین‌شهر و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این جشنواره، با هدف استفاده از زبان گویای شعر برای ترویج فرهنگ شهروندی و زندگی و آداب شهرنشینی در حال اجراست و تعدادی از اعضای باشگاه شعر قاف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از استان‌های مختلف کشور در جشنواره شعر کودک شاهین‌شهر شرکت کرده‌اند.

مجتبی حاذق، مدیر آفرینش های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: شعر در شکل‌دهی ذهن و زبان کودکان اهمیت دارد و نگاه خلاقانه و مسئولانه در سرودن شعر برای نسل جدید ضروری است.

دبیر علمی این دوره از جشنواره، مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده پیشکسوت کودک و نوجوان است و سعید ابریشمی‌راد شهردار شاهین‌شهر ریاست این جشنواره را به‌عهده دارد.

پنجمین جشنواره شعر کودک شاهین‌شهر که از امروز آغاز شده است تا پنجم آبان ادامه دارد.