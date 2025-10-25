به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار شاهین شهر در این رویداد گفت: بیش از هزار و هشتصد قطعه شعر کودک به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است و پس از بررسی این اشعار با حضور پنج داور ملی شانزده قطعه شعر در اختتامیه به عنوان اشعار برگزیده معرفی خواهند شد.

ابریشمی افزود: ایجاد بزرگترین کتابخانه تخصصی شعر کودک به زبان فارسی دیگر خبر خوش این جشنواره برای شاهین شهری هاست.

وی گفت: نکته ویژه جشنواره امسال این بود سی کودک شاهین شهری عهده دار دبیرخانه اجرایی آن بودند.

سعید ابریشمی افزود: علاوه بر این بر اساس تفاهم نامه دبیرخانه این جشنواره با آموزش و پرورش از امروز طرحی آزمایشی به مدت سه سال در مدارس شاهین شهر برای اجرای کلاس کهن خوانی به عنوان برنامه‌ای نیمه الزامی برای دانش آموزان متوسطه اول اجرا می‌شود تا در صورت موفقیت به همه کشور تسری داده شود.

وی افزود: صد شاعر بخش کودک در مدت برگزاری این جشنواره با حضور در مدارس شاهین شهر کارگاه آموزشی برگزار خواهند کرد.

این جشنواره، با هدف استفاده از زبان گویای شعر برای ترویج فرهنگ شهروندی و زندگی و آداب شهرنشینی در حال برگزاری است و تعدادی از اعضای باشگاه شعر قاف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از استان‌های مختلف کشور در جشنواره شعر کودک شاهین‌شهر شرکت کرده‌اند.

پنجمین جشنواره شعر کودک شاهین‌شهر که از امروز آغاز شده است تا پنجم آبان ادامه دارد.