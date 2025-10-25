پس از ۱۸ سال، راه ساحل بهنمیر در شورای توسعه مازندران تصویب و طرح تفصیلی شیرود نیز به ۸۵۰ هکتار افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفتمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران صبح امروز سوم آبان‌ماه در استانداری برگزار شد و با دو مصوبه مهم برای شهرهای شیرود و بهنمیر همراه بود.

در این جلسه مقرر شد: طرح تفصیلی شهر شیرود پس از سال‌ها به ۸۵۰ هکتار افزایش یابد. این تصمیم علاوه بر نوید توسعه شهری و رونق اقتصادی، پیامی مثبت به سرمایه‌گذاران احتمالی این منطقه است.

همچنین برای شهر بهنمیر، پس از ۱۸ سال انتظار، راه دسترسی به ساحل این شهر تصویب و جانمایی نهایی شد. این مسیر، شهر بهنمیر را به ساحل و سپس به منطقه آزاد مرتبط می‌کند و راه را برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه گردشگری و اقتصادی هموار می‌سازد.

در همین جلسه، ۲۸ پرونده تغییر کاربری اراضی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، دامپروری، گردشگری و صنعتی نیز تعیین تکلیف شد.

گزارش از بنیامین مرشدی