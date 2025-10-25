راهپیمایی ۱۳ آبان، نماد وحدت ملت با نظام و انقلاب
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با اشاره به شعار امسال ۱۳ آبان با عنوان «متحد و استوار، مقابل استکبار»، این روز را نماد همبستگی و وحدت ملت ایران با نظام و انقلاب دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «تاجالدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با اشاره به شعار امسال ۱۳ آبان با عنوان «متحد و استوار ، مقابل استکبار» این روز را یادآور حماسهآفرینی دانشآموزان و دانشجویان ایران اسلامی دانست که با ایثار و فداکاری و شهادت، در تاریخ این مرز و بوم جاودانه شدند.
وی بر ضرورت تبیین فلسفه و پیامهای این روز برای نسل جوان تأکید کرد و افزود: باید با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از سخنرانان آگاه، گفتمان استکبارستیزی برای دانشآموزان و دانشجویان تشریح شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد حاشیه در برنامههای انقلابی اضافه کرد: با وحدت و انسجام ملی، نقشههای دشمنان نظام و انقلاب نقش بر آب خواهد شد.
صالحیان در پایان یادآور شد: راهپیمایی ۱۳ آبان امسال نیز با شکوهی خاص و با حضور گسترده مردم، دانشآموزان و دانشجویان در سراسر استان ایلام برگزار خواهد شد.