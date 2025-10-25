به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: این سامانه ملی با هدف تسهیل فرآیند راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک، در دسترس مشترکان قرار گرفته است.

اسماعیل خاتمی افزود: خانوار‌ها می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه مهرسان و پس از بررسی شرایط اتصال به شبکه، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد کرده و از خدمات پیمانکاران مورد تأیید ساتبا برای نصب تجهیزات بهره‌مند شوند.

مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع نیروی برق استان فارس تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه "مهرسان" به نشانی https://mehrsun.satba.gov.ir ثبت‌نام کنند.