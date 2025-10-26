پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از توقیف دو کامیون حامل بیش از ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز در سراوان و معرفی متهمان به مرجع قضائی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشنقلب گفت: مأموران کلانتری سراوان حین کنترل خودروهای عبوری، به دو دستگاه کامیون مشکوک شده و آنها را متوقف کردند، در بازرسی انجامشده، بیش از ۱۷ تن شن و ماسه غیرمجاز کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله توقیفشده را حدود ۴۵۰ میلیون ریال برآورد کرده اند گفت: رانندگان ۳۵ و ۵۰ ساله این خودروها برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع پلیس با متجاوزان به حریم منابع طبیعی افزود: برداشت بیرویه شن و ماسه از بستر رودخانهها و دریاها موجب تخریب محیط زیست میشود و شهروندان میتوانند موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.