رئیس اداره امور عشایر شهرستان اندیمشک با بیان اینکه تامین آب به عنوان یکی از مطالبه‌های اساسی عشایر شهرستان در دستور کار است، گفت: کار آبرسانی به عشایر بوسیله تانکر‌های آبرسان سیار این اداره به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی خدادادی با بیان اینکه آب از نیاز‌های اساسی مناطق عشایری اندیمشک است، از توزیع ۵۰ مخزن پلی اتیلن آب در بین عشایر این شهرستان خبر داد و گفت: طی یکسال اخیر بیش از ۲۰۰ مخزن پلی اتیلن آب میان عشایر این شهرستان توزیع شده که با این اقدام بخشی از مشکل تامین آب این خانوار‌ها رفع شده است.

وی با قدردانی از توجه ویژه نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و همچنین مدیر کل امور عشایر خوزستان به عشایر شهرستان گفت: توزیع این مخازن در مراحل مختلفی انجام شده است که در این مرحله ۵۰ مخزن دیگر میان عشایر شهرستان توزیع شد.

‌رئیس اداره امور عشایر شهرستان، آب را یکی از نیاز‌های اساسی مناطق عشایری اندیمشک دانست و گفت: آب یکی از زیرساخت‌های حیاتی مناطق عشایری است و توزیع مخزن میان خانواده‌های عشایر در راستای کمک به پایداری تامین آب موردنیاز این خانوارهاست.