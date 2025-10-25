پخش زنده
هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج بانوان قهرمانی باشگاههای کشور به میزبانی استان مازندران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج بانوان قهرمانی باشگاههای کشور به میزبانی استان مازندران برگزار شد. در این رقابتها ۱۳۰ ورزشکار در رشته فیتنس چلنج و ۳۰ ورزشکار در رشته اسپید فیت از ۱۷ استان به رقابت پرداختند.
نتایج و رکوردهای زیر در بخشهای مختلف به دست آمد:
دوره اول – رشته اسپید فیت (۲۳ شرکتکننده)
۱۶ نفر برتر راند اول اسپید فیت:
۱- دایانا ابراهیمی ۱:۰۳:۹۷
۲- آریتا ملا رفیعی ۱:۰۵:۰۹
۳- طلا آقا مرادی ۱:۰۵:۱۳
۴- فاطمه سادات تهامی ۱:۰۶:۸
۵- فاطمه نیکوکلام ۱:۰۶:۱۵
۶- نگار حسین زاده ۱:۰۹:۲۳
۷- مینا حسین زاده ۱:۱۰:۴۱
۸- فاطمه محمدزاده ۱:۱۱:۷۰
۹- حنانه غفاری ۱:۱۸:۰۰
۱۰- ملینا نصیری ۱:۱۸:۶۲
۱۱- فاطمه هنری ۱:۱۹:۴۹
۱۲- زهرا قربانی ۱:۲۱:۸۲
۱۳- سرور کریمی ۱:۲۲:۸۱
۱۴- فاطمه رزم دیده ۱:۲۳:۷۷
۱۵- مینا عزیزی ۱:۲۴:۳۳
۱۶- زهرا محمد زاد ۱:۳۲:۵۱
دوره دوم
نوجوانان (۲۴ شرکتکننده)
۱- لیلی خجندی (۴۱۸) کرمان
۲- پانیذ توسلی (۴۱۶) سهند
۳- دنیا طلعتی (۳۹۳) البرز
۴- فاطمه مهراد (۳۷۲) مازندران
پیشکسوت گلد (طلایی):
۱- طلا آقا مرادی (٢٤٤) تهران
۲- مهلا زنگی آبادی زاد (۲۳۷) کرمان
۳- زهرا درگاهی (۱۸۳) مشهد
بزرگسال سیلور (نقرهای):
۱- رقیه نورلی (۳۷۲) البرز
۲- خدیجه اسمعیلی (۳۶۳) زنجان
۳- نسرین بابایی (۳۴۷) همدان
۴- مائده زارعی (۳۲۰) مرکزی
پیشکسوت سیلور (۲):
۱- ربابه شادی (۳۸۹) البرز
۲- مهسا مرادیان (۳۶۴) مازندران
۳- تینا مسیبی (۳۶۳) اراک
۴- جمیله تخیلی نژاد (۳۵۱) مشهد
بزرگسال گلد (طلایی):
۱- رویا یادگاری (۲۷۱) البرز
۲- حنانه غفاری (۲۵۲) آذربایجان شرقی
۳- فرشته سادات طباطبائیان (۲۴۵) کرمان
۴- فاطمه علمدار زاده (۲۳۴) کرمان
جوانان گلد:
۱- زهرا قربانی ولایی (۲۴۵) البرز
۲- مبینا حسن زاده (۲۳۲) کرمان
۳- فاطمه محمد زاده (۲۰۵) آذربایجان شرقی
۴- شقایق برخورداری (۲۰۳) کرمان
جوانان سیلور (۲):
۱- نرگس ولی زاده (۳۷۴) تهران
۲- زهرا دادور (۳۷۳) البرز
۳- مشترک: ستایشی کریمی (۳۳۶) فارس
۳- مشترک: ملینا نصیری (۳۳۶) تهران
نتایج رشته اسپید فیت بانوان:
۱- آرمیتا رفیعی از تهران
۲- فاطمه طهامی از کرمان
۳- زهرا قربانی از البرز
۴- مبینا حسن زاده از کرمان
نتایج تیمی گلد:
۱- تهران
۲- خراسان رضوی
۳- البرز
نتایج تیمی سیلور:
۱- تهران
۲- خراسان رضوی
۳- مازندران