به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین دوره مسابقات فیتنس چلنج بانوان قهرمانی باشگاه‌های کشور به میزبانی استان مازندران برگزار شد. در این رقابت‌ها ۱۳۰ ورزشکار در رشته فیتنس چلنج و ۳۰ ورزشکار در رشته اسپید فیت از ۱۷ استان به رقابت پرداختند.

نتایج و رکورد‌های زیر در بخش‌های مختلف به دست آمد:

دوره اول – رشته اسپید فیت (۲۳ شرکت‌کننده)

۱۶ نفر برتر راند اول اسپید فیت:

۱- دایانا ابراهیمی ۱:۰۳:۹۷

۲- آریتا ملا رفیعی ۱:۰۵:۰۹

۳- طلا آقا مرادی ۱:۰۵:۱۳

۴- فاطمه سادات تهامی ۱:۰۶:۸

۵- فاطمه نیکوکلام ۱:۰۶:۱۵

۶- نگار حسین زاده ۱:۰۹:۲۳

۷- مینا حسین زاده ۱:۱۰:۴۱

۸- فاطمه محمدزاده ۱:۱۱:۷۰

۹- حنانه غفاری ۱:۱۸:۰۰

۱۰- ملینا نصیری ۱:۱۸:۶۲

۱۱- فاطمه هنری ۱:۱۹:۴۹

۱۲- زهرا قربانی ۱:۲۱:۸۲

۱۳- سرور کریمی ۱:۲۲:۸۱

۱۴- فاطمه رزم دیده ۱:۲۳:۷۷

۱۵- مینا عزیزی ۱:۲۴:۳۳

۱۶- زهرا محمد زاد ۱:۳۲:۵۱

دوره دوم

نوجوانان (۲۴ شرکت‌کننده)

۱- لیلی خجندی (۴۱۸) کرمان

۲- پانیذ توسلی (۴۱۶) سهند

۳- دنیا طلعتی (۳۹۳) البرز

۴- فاطمه مهراد (۳۷۲) مازندران

پیشکسوت گلد (طلایی):

۱- طلا آقا مرادی (٢٤٤) تهران

۲- مهلا زنگی آبادی زاد (۲۳۷) کرمان

۳- زهرا درگاهی (۱۸۳) مشهد

بزرگسال سیلور (نقره‌ای):

۱- رقیه نورلی (۳۷۲) البرز

۲- خدیجه اسمعیلی (۳۶۳) زنجان

۳- نسرین بابایی (۳۴۷) همدان

۴- مائده زارعی (۳۲۰) مرکزی

پیشکسوت سیلور (۲):

۱- ربابه شادی (۳۸۹) البرز

۲- مهسا مرادیان (۳۶۴) مازندران

۳- تینا مسیبی (۳۶۳) اراک

۴- جمیله تخیلی نژاد (۳۵۱) مشهد

بزرگسال گلد (طلایی):

۱- رویا یادگاری (۲۷۱) البرز

۲- حنانه غفاری (۲۵۲) آذربایجان شرقی

۳- فرشته سادات طباطبائیان (۲۴۵) کرمان

۴- فاطمه علمدار زاده (۲۳۴) کرمان

جوانان گلد:

۱- زهرا قربانی ولایی (۲۴۵) البرز

۲- مبینا حسن زاده (۲۳۲) کرمان

۳- فاطمه محمد زاده (۲۰۵) آذربایجان شرقی

۴- شقایق برخورداری (۲۰۳) کرمان

جوانان سیلور (۲):

۱- نرگس ولی زاده (۳۷۴) تهران

۲- زهرا دادور (۳۷۳) البرز

۳- مشترک: ستایشی کریمی (۳۳۶) فارس

۳- مشترک: ملینا نصیری (۳۳۶) تهران

نتایج رشته اسپید فیت بانوان:

۱- آرمیتا رفیعی از تهران

۲- فاطمه طهامی از کرمان

۳- زهرا قربانی از البرز

۴- مبینا حسن زاده از کرمان

نتایج تیمی گلد:

۱- تهران

۲- خراسان رضوی

۳- البرز

نتایج تیمی سیلور:

۱- تهران

۲- خراسان رضوی

۳- مازندران