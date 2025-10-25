پخش زنده
آثار منتخب اعضای کانون خوزستان در گروههای سنی ۴ تا ۲۲ سال، با محوریت جلوههای گوناگون حیات در زمین، آسمان و دریا، به مرحله بینالمللی مسابقه نقاشی لوئی فرانسوا ارسال شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ۲۷ اثر نقاشی منتخب از اعضای مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان به دبیرخانه مسابقه بینالمللی نقاشی «لوئی فرانسوا ۲۰۲۶» در فرانسه ارسال شد.
شهناز ممبینی، کارشناس آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری خوزستان، گفت: موضوع امسال مسابقه با محور «زیبایی زندگی جانوران و گیاهان» شامل جلوههای گوناگون حیات زمینی، هوایی، زیرزمینی، آبی و زیرآبی است که فرصت مناسبی برای بروز خلاقیت و نگاه هنرمندانه کودکان و نوجوانان به طبیعت فراهم میکند.
وی افزود: آثار ارسالشده از خوزستان، حاصل فعالیت اعضای گروههای سنی ۴ تا ۱۷ سال و اعضای ارشد ۱۸ تا ۲۲ سال است که در کارگاههای نقاشی مراکز فرهنگیهنری کانون تولید شدهاند.
ممبینی هدف از حضور در این رویداد بینالمللی را معرفی استعدادهای هنری نوجوانان ایرانی و تقویت روحیه تعامل فرهنگی میان کودکان جهان عنوان کرد و گفت: مرکز هنری «لوئی فرانسوا» با برگزاری این مسابقه، تلاش دارد هنر کودکان و نوجوانان را بهعنوان بخشی از حافظه بصری بشریت در کتابخانه هنری «خاطرات فردا» ثبت و نگهداری کند.
او خاطرنشان کرد: این مشارکت بینالمللی، گامی در جهت رشد هنری اعضا و فرصت ارزشمندی برای شناساندن تواناییهای هنرمندان نوجوان خوزستانی در عرصه جهانی است