فرماندار پارسآباد مغان گفت: برنامههای پرواز در فرودگاه این شهرستان دوباره برقرار شد و بعد از مدتها تعطیلی، هواپیما به زمین نشست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی لطفی اظهار کرد: امروز هواپیمای شرکت اطلس در ساعت ۱۱:۵۰ موفق به فرود در فرودگاه پارس آباد شد و نویدبخش بازگشت فعالیتهای هوایی به این منطقه است.
وی افزود: پرواز هواپیمایی شرکت اطلس بهعنوان اولین پرواز پس از مدتها وقفه، به معنای احیای فعالیتها و تسهیل سفرهای هوایی برای مردم منطقه مغان است.
فرماندار پارس آباد ادامه داد: شهروندان پارس آباد از برقراری مجدد پرواز در این فرودگاه خوشحال هستند و امیدوارند که این روند ادامه یافته و در آینده نیز بر تعداد پروازها افزوده شود.
لطفی بیان کرد: بازگشایی فرودگاه و از سرگیری پروازها میتواند تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی شهرستان داشته باشد و به افزایش جذب گردشگران و سرمایهگذاران کمک کند.