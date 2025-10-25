به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی با بیان این خبر گفت: با هدف جلوگیری از گسترش آسیب‌های وارده به سازه‌های بیرونی و حفظ اصالت کالبدی کلیسای تاریخی مسروپ مقدس، عملیات مرمت جداره‌ها و اندودکشی بام این بنای ارزشمند، به همت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی آغاز شد.

حسین محمودی افزود: مرمت از هفته پیش شروع شده و بخش‌هایی از این بنا مرمت و پیش بینی می‌شود کار تا دو هفته دیگر ادامه یابد.

او با بیان اینکه همزیستی مذهبی زمینه‌ای برای مرمت همه آثار تاریخی استان است، گفت: کلیسای مسروپ یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی متعلق به جامعه ارامنه و اقلیت‌های مذهبی در استان همواره مورد توجه این اداره‌کل بوده و با توجه به مشاهده علائم فرسودگی و ایجاد آسیب در جداره‌های خارجی بنا ضرورت انجام عملیات مرمتی به‌صورت فوری و اصولی در دستور کار قرار گرفت.

محمودی افزود: مرمت در این فصل، با هدف پیشگیری از تشدید آسیب‌ها و جلوگیری از تخریب لایه‌های تاریخی بنا، شامل تراشیدن اندود فرسوده کاه‌گل در جداره‌ها، اجرای اندود جدید با مصالح سنتی متناسب با بافت بنا و همچنین اندودکشی حفاظتی بام با استفاده از کاه‌گل است که با بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص و با نظارت کارشناسان اداره‌کل در حال انجام است.

او افزود: برنامه‌ریزی برای مرمت سایر بخش‌های کلیسا در فاز‌های بعدی نیز در دست بررسی است و با تأمین اعتبارات لازم، گام‌های بعدی در راستای احیای کامل این بنای فاخر برداشته خواهد شد.

کلیسای مسروپ مقدس اراک از جمله بنا‌های ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ایران است که از اواخر دوره قاجار در بافت قدیمی شهر احداث شده و تاکنون میزبان مراسم مذهبی جامعه ارامنه منطقه بوده است.