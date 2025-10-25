به جهت جلوگیری از شیوع بیماری تب برفکی، بازار دواب بوکان ۲ هفته دیگر تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛به گفته معاون خدمات شهری شهرداری بوکان: با توجه به اعلام دامپزشکی و به جهت جلوگیری از گسترش و شیوع بیماری تب برفکی بازار دواب این شهر بمدت حداقل ۲ هفته دیگر تعطیل اعلام می‌شود.

امیرمرادی افزود: از کلیه دامداران و همشهریان ارجمند درخواست می‌شود جهت حفظ سلامتی خود و دیگر شهروندان از مراجعه به این بازار تا اطلاع بعدی جدا خودداری فرمایند.

مرادی اظهارداشت:تب برفکی یا «بیماری دهان و پا» یک بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی است که موجب بیمار شدن حیوانات زوج سم از جمله گاو اهلی و اعضای خانوادهٔ گاوسانان می‌شود. این ویروس عامل بیماری در ابتدا به مدت دو تا سه روز تب شدید ایجاد نموده و متعاقباً تاول‌هایی در داخل دهان و روی پا ظاهر می‌شود که ممکن است پاره شده و موجب لنگش حیوان شود.

وی اضافه کرد:این بیماری بسیار واگیردار است و قطرات آیروسل دفع شده از حیوان آلوده، تماس با تجهیزات دامداری، غذا، وسایل نقلیه، البسه آلوده و حیوانات شکارچی اهلی و وحشی موجب گسترش بیماری می‌شوند.

مرادی گفت:این بیماری به عنوان طاعون برای صنعت دامداری محسوب می‌شود. کنترل بیماری منوط به واکسیناسیون، مراقبت شدید نقل و انتقال حیوانات، قرنطینه نمودن حیوانات مبتلا، اعمال محدودیت در خرید و فروش حیوانات و گاهی معدوم نمودن میلیون‌ها راس دام است.