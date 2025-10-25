به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال وبختیاری بربهره گیری از همه ظرفیت‌های استان برای برگزاری این کنگره تاکید کرد وگفت:کنگره ملی شهدای استان فرصت معنوی، فرهنگی واجتماعی است که می‌تواند به دانشگاهی برای شناخت آرمان والای شهدا به ویژه نسل جوان تبدیل شود.

جعفر مردانی گفت: این کنگره باید، مدیران استانی را میدانی به خدمت صادقانه، تلاش و ارائه راه حل برای چالش‌های موجود درمسیر توسعه استان وکشور سوق دهد چراکه بزرگترین هدف شهدا، حفظ تمامیت ارزی وعزت کشوربوده است.

فرمانده سپاه قمربنی هاشم (ع) هم با قدردانی ازتلاش اعضا برای برگزاری این رویداد، ازتشکیل ۲۲ کمیته درسراسر استان خبرداد وگفت: خوشبختانه یادواره‌های شهدا در سطوح آبروی محله، بخشی، پایگاهی، حوزوی، شهری وروستایی انجام شده و ادامه دارد.

سردار افضلی افزود: تمام هماهنگی‌ها برای برگزاری نمایشگاه بزرگ کنگره شهدا با مشارکت هنرمندان استان نیز درحال انجام است و همه اقشار وگروه‌های مردمی پای کار آمده‌اند.

کنگره ملی شهدای استان نیمه اول سال ۱۴۰۵ برگزارمی شود. استان چهارمحال وبختیاری دردوران دفاع مقدس وتا کنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شهیدرا تقدیم انقلاب ونظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.