به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه نمایش امشب فیلم کمدی «من پدر خوبی هستم» به کارگرداتی سانتیاگو سِگورا، را ساعت ۲۳، پخش می‌کند، داستان پدری که با موقعیت‌های طنر و چالش‌های روزمره رو‌به‌رو می‌شود.

داستان این فیلم در مادرید پایتخت اسپانیا و حول یک خانواده اتفاق می‌افتد که دارای پنج فرزند هستند. خاویر پدر خانواده فکر می‌کند که بهترین پدر قرن بیست و یکم است. او برای یک شرکت تلفن همراه کار می‌کند و مدیر عامل و تکنسین رایانه است. او آنقدر غرق کار است که همسرش ماریسا و فرزندانش سارا، کارلوتا، روچو دانی و پائولا را نمی‌بیند. او همیشه فکر می‌کند همه چیز مرتب است و ماریسا در مورد همه چیز بدون این که نیازی باشد اغراق می‌کند و...

سانتیاگو سِگورا، تونی آکوستا و سیلویا آبریل در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «من پدر خوبی هستم»، یکشنبه ۴ آبان ساعت‌های ۷ و ۱۵، بازپخش می شود.

مجموعه مستند «حیدرا»، با نگاهی متفاوت به مسلمانان و چهره‌های ضداستعماری ساکن در پنج کشور غرب آفریقا از امروز از شبکه افق پخش می شود.

مستند ۱۸ قسمتی «حیدرا» تازه‌ترین تولید گروه مستند شبکه افق است که با نگاهی تاریخی و فرهنگی به سراغ چهره‌های مسلمان و شیعه ساکن در قاره آفریقا رفته است، کسانی که در طول سالیان، پرچمدار مبارزه با استعمار و نظام برده‌داری بوده‌اند و در مسیر پاسداری از کرامت انسانی و ایمان، تاریخ این قاره را با نام خود گره زده‌اند.

این مجموعه با روایتی میدانی و تصویری، سبک زندگی و آداب و رسوم مردم در پنج کشور غرب آفریقا ـ سیرالئون، غنا، ساحل عاج، مالی و سنگال ـ را به تصویر می‌کشد و هم‌زمان، به معرفی رهبران مسلمان و شیعیانی می‌پردازد که در برابر سیاست‌های استعماری و صهیونیستی ایستاده‌اند.

«حیدرا»، در هر قسمت، ضمن بازشناسی چهره‌های شاخص دینی و اجتماعی، به وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع مسلمان آفریقایی و فعالیت‌های دینی آنان می‌پردازد. در بخش‌هایی از این مستند، بینندگان با تاریخ تلخ برده‌داری و سیاست‌های استعماری قدیم و نوین آشنا می‌شوند؛ دوربین «حیدرا» به سرزمین‌هایی رفته که زمانی کانون تجارت بردگان و انتقال آنان به آمریکا و اروپا بوده است.

تصاویر موزه‌های برده‌داری و بازتاب جنایات استعمارگران در کنار نمایش ایستادگی و ایمان مردم این سرزمین، ترکیبی تأمل‌برانگیز از رنج و مقاومت را پیش روی مخاطب می‌گذارد. افزون بر این، مستند «حیدرا» به حضور کهن سادات و فرزندان پیامبر در غرب آفریقا نیز می‌پردازد. لقبی که مردم افریقا در کنار واژگان شریف یا شرفا به سادات از نسل پیامبر می‌دهند، احزاب شیعی و مسلمان، فعالیت‌های متنوع ایشان بخش دیگری از این مستند ۱۸ قسمتی خواهد بود.

مستند «حیدرا»، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهدی رضوانی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تولید شده و اکنون، با نگاهی نو به تاریخ پنهان و پرغرور آفریقا، بر صفحه شبکه افق نشسته است. این مجموعه مستند روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۱۷:۰۰، بازپخش می شود.