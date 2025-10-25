به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، از امروز سازوکار جدید محاسبه نرخ ارز مسافرتی در کشور اجرا شد. براساس این دستورالعمل، نرخ ارز مسافری به‌صورت روزانه و بر مبنای نرخ تالار دوم ارز تجاری مرکز مبادله ایران به‌علاوه هزینه تبدیل و نقل‌وانتقال اسکناس تعیین و اعلام می‌شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، این تغییر صرفاً به ارز مسافرتی مربوط است و سایر سرفصل‌های ارز خدماتی مانند ارز دانشجویی، درمانی، ورزشی و فدراسیون‌ها همچنان بدون تغییر و طبق روال گذشته محاسبه خواهند شد.

در همین حال، فرآیند خرید و دریافت ارز مسافرتی همچنان از طریق بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان انجام می‌شود. پس از راه‌اندازی نهایی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران، تمام مراحل دریافت و تخصیص این ارز به‌صورت متمرکز در سامانه مذکور صورت خواهد گرفت.

بانک مرکزی اعلام کرده است هدف از اجرای این سازوکار جدید، شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی نرخ‌ها در حوزه ارز سفر‌های خارجی و مدیریت بهتر جریان ارزی در بازار خدماتی کشور است.