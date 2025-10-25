پخش زنده
از امروز نرخ ارز مسافرتی بر اساس نرخ تالار دوم مرکز مبادله و هزینه تبدیل محاسبه میشود؛ تغییری که فقط شامل ارز مسافرتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، از امروز سازوکار جدید محاسبه نرخ ارز مسافرتی در کشور اجرا شد. براساس این دستورالعمل، نرخ ارز مسافری بهصورت روزانه و بر مبنای نرخ تالار دوم ارز تجاری مرکز مبادله ایران بهعلاوه هزینه تبدیل و نقلوانتقال اسکناس تعیین و اعلام میشود.
طبق اعلام بانک مرکزی، این تغییر صرفاً به ارز مسافرتی مربوط است و سایر سرفصلهای ارز خدماتی مانند ارز دانشجویی، درمانی، ورزشی و فدراسیونها همچنان بدون تغییر و طبق روال گذشته محاسبه خواهند شد.
در همین حال، فرآیند خرید و دریافت ارز مسافرتی همچنان از طریق بانکهای عامل ملی، ملت و سامان انجام میشود. پس از راهاندازی نهایی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران، تمام مراحل دریافت و تخصیص این ارز بهصورت متمرکز در سامانه مذکور صورت خواهد گرفت.
بانک مرکزی اعلام کرده است هدف از اجرای این سازوکار جدید، شفافسازی و یکپارچهسازی نرخها در حوزه ارز سفرهای خارجی و مدیریت بهتر جریان ارزی در بازار خدماتی کشور است.