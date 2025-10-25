پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رییس منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: این کارگاه آموزشی با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ منابع طبیعی و مشارکت اقشار مختلف جامعه از جمله دانش آموزان بعنوان آینده سازان کشور برگزار شد.
محمد امین پور افزود: در این کارگاه به موضوعاتی از جمله اهمیت منابع طبیعی در زندگی بشر، نحوه حفاظت از منابع طبیعی، اهمیت جنگلها و درختان برای جامعه بشری و چالشهای پیش روی منابع طبیعی پرداخت شد.
وی اظهارداشت: اهمیت حفاظت از منابع آبی و همچنین پویشهای ملی از جمله پویش کاشت یک میلیارد درخت در سطح کشور و پویش مهر سبز از دیگر موارد مطرح شده در این کارگاه آموزشی یک روزه بود.