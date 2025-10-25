پخش زنده
امروز: -
ویژهبرنامههای تلویزیونی «خورشید، مولد پاک» در ۳۷ قسمت از شبکه یک سیما پخش میشود.
قاسم کابری همدانی، تهیهکننده برنامههای تلویزیونی «خورشید، مولد پاک» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تصریح کرد: ویژهبرنامههای تلویزیونی «خورشید مولد پاک» با همکاری نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور، در حال پیشتولید برای پخش از شبکه یک سیما است.
وی افزود: این ویژهبرنامهها با هدف ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و معرفی ظرفیتهای موجود در استانهای سراسر کشور در زمینه استفاده از انرژیهای پاک، طراحی و برنامهریزی شده است.
کابری همدانی اظهار کرد: مستند گزارشی «خورشید مولد پاک» با هدف ارتقاء آگاهی بخشی عمومی و تشویق هموطنان به استفاده از منابع انرژی پایدار و تجدیدپذیر در بخشهای صنعتی، تجاری، اداری، کشاورزی و خانگی، در راستای کمک به بهبود ناترازی انرژی (برق) و پرداختن به بهینهسازی، ارتقاء و بومیسازی نیروگاههای فسیلی و شبکههای توزیع و انتقال برق کشور بمنظور کمک به کاهش و رفع ناترازی انرژی در کشور همچنین معرفی پروژههای در حال ساخت و احداث، با همکاری واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ و بهویژه با تمرکز بر نوآوریها و فناوریهای نوین و دانشبنیان در عرصه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک، آغاز به فعالیت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پخش مستندهای «خورشید مولد پاک» از آبانماه سال ۱۴۰۴ آغاز و تا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت. علاقهمندان میتوانند این برنامه را از شبکه یک سیما دنبال نمایند.
امید است این ویژهبرنامهها بتوانند نقش مؤثری در کاهش مصرف برق، کمک به رفع ناترازی انرژی، ترویج فرهنگ استفاده از انرژیهای پاک (خورشیدی و بادی) و همچنین حفظ محیط زیست ایفا نمایند.