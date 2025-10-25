مدیرکل بیمه سلامت:

افزایش خدمات به زوج‌های نابارور در بیمه سلامت

داراب بارگاهی گفت: هزینه‌های نازایی و ناباروری زوج‌ها زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارد که در استان بوشهر در سه مرکز خصوصی و دولتی دانشگاهی طرف قرارداد به این زوج‌ها خدمات داده می‌شود.