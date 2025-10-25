بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر بهمناسبت هفته بیمه سلامت که از سوم تا نهم آبان است، در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: شعار امسال بیمه سلامت «وفاق ملی برای ایرانی سالمتر» است که با اتکا به رویکردی علمی و عدالت محور تلاش میکنیم خدمات خود را در قالب بیمه پایه، پوشش بیماران خاص و سختدرمان و گسترش خدمات غیرحضوری و دیجیتال توسعه دهیم.
داراب ارگاهی افزود: بیمه سلامت استان بوشهر ۲۸۰ هزار نفر از جمعیت استان را در قالب صندوقهای بیمه روستاییان و عشایر، کارکنان دولت، حمایتی سایر اقشار و صندوق بیمه سلامت همگانی زیر پوشش دارد.
او اضافه کرد: بیمهشدگان بیمه سلامت در استان بوشهر با رفتن به ۶۳۰ مؤسسه درمانی طرف قرارداد خدمات خود را در قالب تعرفههای مصوب دریافت میکنند.
بارگاهی درباره خدمات این ادارهکل برای پوشش هزینههای درمانی بیماران بیان کرد: صندوق بیماران خاص و سختدرمان تشکیل شده و در استان ۱۱ هزار و ۵۰۰ بیمار خاص شناسایی و نشاندار شدهاند که با رفتن به مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد میتوانند از مزایای صندوق بهره ببرند. پوشش هزینههای بستری و مراجعه به مراکز دولتی دانشگاهی تا ۱۰۰ درصد و پوشش هزینه داروهای خاص آنان از ۹۵ تا ۱۰۰ درصد از خدماتی است که به این بیماران داده میشود.
مدیرکل بیمه سلامت استان گفت: ۱۳۰ نوع بیماری خاص شناسایی شده که بیشتر آنها بیماریهای سرطان، قند خون، پرفشاری خون و دیالیز است. افزون بر خدمات در این بستهها، اگر چنانچه بیمار خاصی که هزینهای خارج از ضوابط بیمهای کرده باشد و در بستههای خدمتی ما و مراکز غیرطرف قرارداد باشد، با ارائه اسناد هزینه خود به ادارهکل بیمه سلامت یا شهرستان تا سقف ۸۵ میلیون تومان در سال هزینههایش پوشش داده میشوند.
او ادامه داد: همچنین هزینههای دندانپزشکی برای ۱۰ گروه از بیماران خاص پوشش داده میشود؛ هزینههای آزمایش ژنتیک برای بیمارن خاص و سختدرمان نیز رایگان شده و هزینههای رادیوتراپی نیز برای این بیماران درنظر گرفته شده است.
داراب بارگاهی درباره خدمات بیمه سلامت برای زیر پوشش قراردادن هزینههای نازایی و ناباروری هم گفت: با سه مرکز خصوصی و دولتی دانشگاهی طرف قرارداد هستیم که زوجهای نابارور میتوانند در این مراکز خدمات بیمهای را دریافت کنند که شامل ۷۰ درصد تعرفه بخش خصوصی است. ماهانه ۸ تا ۱۰ زوج نابارور داریم که در این مراکز تشکیل پرونده میدهند.
او اضافه کرد: خدمات بیمه سلامت برای توانیابان بهزیستی از ۹ کد خدمتی به ۵۹ کد خدمتی افزایش یافته است. همچنین تعرفه پذیرش بیمه از تعرفه دولتی به خصوصی افزایش داده شده که ۷۰ درصد بخش خصوصی برای بیمه پذیرفته میشود.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر با اشاره به رایگان شدن هزینه کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی دانشگاهی برای خدمات سرپایی و بستری، درباره الکترونیکی شدن نسخهها گفت: با ایجاد نسخه الکترونیک تا کنون بیش از ۵ میلیون نسخه الکترونیک از سوی پزشکان و مؤسسات تشخیص، تجویز شده که سالیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه و ماهیانه ۱۰۰ هزار نسخه میشود و کمک خوبی به بخش محیط زیست و منابع طبیعی میکند.