وزیر امور اقتصادی و دارایی برنامه این وزارتخانه برای پیشبرد رشد عدالتمحور را با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی تکالیف اجرایی هر یک از معاونتها و سازمانهای تابعه این وزارتخانه را برای پیشبرد «رشد عدالتمحور» را با تکیه بر ۸ اولویت راهبردی و تعریف ۶ ابر پروژه ابلاغ کرد.
در برنامه کلان این وزارتخانه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی عدالتمحور، ۸ اولویت راهبردی شامل بهبود فضای کسبوکار و سرمایهگذاری، توسعه دیپلماسی مالی و اقتصادی، توانمندسازی و مردمیسازی اقتصاد، بهبود پایداری مالی دولت، مشارکت مؤثر در حکمرانی اقتصادی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند، و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایهگذاری را تعیین کرده است.
همچنین، ۶ ابرپروژه شامل نوسازی نظام گمرکی، طرح اعتبار ملی، طرح رویش (جاریسازی ثروت راکد)، مولدسازی داراییها، تأمین مالی ۲۰ طرح پیشران کشور و هوشمندسازی نظام مالیاتی برای اجرای این اولویتها تعریف شده است. این برنامهها با تمرکز بر تحول اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی، گامی مهم در جهت تحقق اقتصاد پویا و عادلانه برمیدارد.