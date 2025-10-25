پخش زنده
چهارمین دوره مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی مردان کشور به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی در روستای الوار بستان آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این رقابتها در پنچ رده سنی با شرکت ۱۲۰ نفر از ورزشکاران رشته ورزشی دوی صحرانوردی و با حضور مربیان و ناظران و مشارکت گسترده از استانهای مختلف برگزار و در پایان به نفرات برتر مدال و حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد. اسامی برگزیدگان این مسابقات در رده های سنی به شرح ذیل است:
رده سنی زیر ۲۰:
حسن زاده از شاهین دژ
متین غیبی از ارومیه
سید عرفان عباسی از تبریز
رده سنی ۲۱ الی ۳۰:
عطا اسدی از تبریز
کیوان چوپانی از بناب
رحمان سرحدی از تکاب
رده سنی ۳۱ الی ۴۰:
رحیم دیبایی از تبریز
ولی مولایی از اردبیل
مهدی حافظی از تبریز
رده سنی ۴۱ الی ۵۰:
حسین صداقت از اردبیل
مرتضی نیک نژاد از گیلان
ولی سیف زاده از تبریز
رده سنی ۵۱ سال و بالاتر:
عبدالله عسگری از میانه
ودود جوان نیازی از اردبیل
علی حسین اسفندزاد از تبریز