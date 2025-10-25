به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این رقابتها در پنچ رده سنی با شرکت ۱۲۰ نفر از ورزشکاران رشته ورزشی دوی صحرانوردی و با حضور مربیان و ناظران و مشارکت گسترده از استان‌های مختلف برگزار و در پایان به نفرات برتر مدال و حکم قهرمانی و جوایز نقدی اهدا شد. اسامی برگزیدگان این مسابقات در رده های سنی به شرح ذیل است:

رده سنی زیر ۲۰:

حسن زاده از شاهین دژ

متین غیبی از ارومیه

سید عرفان عباسی از تبریز

رده سنی ۲۱ الی ۳۰:

عطا اسدی از تبریز

کیوان چوپانی از بناب

رحمان سرحدی از تکاب

رده سنی ۳۱ الی ۴۰:

رحیم دیبایی از تبریز

ولی مولایی از اردبیل

مهدی حافظی از تبریز

رده سنی ۴۱ الی ۵۰:

حسین صداقت از اردبیل

مرتضی نیک نژاد از گیلان

ولی سیف زاده از تبریز

رده سنی ۵۱ سال و بالا‌تر:

عبدالله عسگری از میانه

ودود جوان نیازی از اردبیل

علی حسین اسفندزاد از تبریز