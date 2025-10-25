مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات از برگزاری نخستین جشنواره سراسری قرآن «مشکات» با محوریت حفظ کل و مفاهیم قرآن کریم، در ۲۰ و ۲۱ آذر ماه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با تشریح اهداف و ابعاد نخستین جشنواره سراسری قرآن کریم «مشکات» با محوریت حفظ و مفاهیم قرآن کریم گفت: مؤسسه قرآنی مشکات پس از تجربه موفق چندین دوره مسابقه‌های ملی، بر آن شد نخستین جشنواره سراسری خود را با محوریت «حفظ کل قرآن و مفاهیم الهی» برگزار کند تا گامی تازه در مسیر تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن برداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی محمدی با بیان اینکه جشنواره مشکات در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار خواهد شد، افزود: مرحله نخست شامل آزمون کتبی در سه محور اصلی حفظ کل قرآن کریم، تفسیر سوره مبارکه حجر برگرفته از تفسیر نمونه و ترجمه قرآن کریم براساس ترجمه آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی است.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز آزمون آوایی به‌صورت حضوری برگزار می‌شود که معیار‌هایی همچون حُسن حفظ، تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن شرکت کنندگان ارزیابی می‌شود و این رقابت در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات تأکید کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، ارتقای سطح علمی و معنوی حافظان قرآن و ایجاد پیوند میان حفظ و درک مفاهیم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گفت: ما می‌خواهیم حافظان قرآن علاوه بر محفوظات، به پیام‌ها و آموزه‌های قرآنی نیز تسلط پیدا کنند تا در زندگی فردی و اجتماعی خود اثرگذار باشند. جشنواره مشکات تلفیقی از حفظ، ترجمه و فهم قرآن است و همین ویژگی، آن را از دیگر رقابت‌های قرآنی متمایز می‌سازد.

وی با اشاره به جوایز این رقابت‌ها برای برگزیدگان، گفت: این جشنواره امتیازات ویژه‌ای برای برگزیدگان در نظر گرفته است؛ نفرات اول تا سوم به ترتیب ۷۰، ۴۰ و ۲۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می‌کنند، افزون بر آن، به همۀ شرکت‌کنندگانی که موفق به دریافت حد نصاب مرحله اول بخش آوایی در آزمون شفاهی حفظ عمومی قرآن شوند، مدرک حفظ عمومی اعطا می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات افزود: همچنین به نفرات چهارم تا دهم هر بخش برای بانوان و آقایان، سفر سیاحتی، زیارتی به شمال کشور همراه با خانواده در نظر گرفته شده است. این اقدام به‌منظور تقویت پیوند خانوادگی با قرآن و تشویق حافظان به تداوم ارتباط با کلام وحی انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی در ادامه با تشریح زمان‌بندی جشنواره، ادامه داد: فراخوان و ثبت‌نام از ۳۰ مهر آغاز شده و تا پایان آبان ادامه دارد و آزمون کتبی بانوان ۲۰ آذر و آزمون کتبی آقایان ۲۱ آذر به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مرحله شفاهی نیز دوم بهمن ماه به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد و زمان مراسم اختتامیه نیز به زودی اعلام می‌شود.

مدیرعامل مؤسسه قرآنی مشکات با اشاره به شرایط شرکت در جشنواره گفت: این رویداد ویژه حافظان کل قرآن است و بانوان و آقایان از هر گروه سنی می‌توانند در آن حضور یابند، اما نفرات برتر مسابقه‌های کشوری اوقاف و مسابقه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌های اول تا سوم، مجاز به شرکت در آن نیستند تا فرصت برای دیگر حافظان فراهم شود. آزمون کتبی دارای نمره منفی است و نتایج نهایی بر اساس مجموع امتیازات کتبی و شفاهی اعلام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی اضافه کرد: اطلاع‌رسانی‌ها و اعلام نتایج جشنواره مشکات از کانال رسمی مؤسسه در پیام‌رسان ایتا به نشانی eitaa.com/mqmeshkat_ir انجام می‌شود. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات با دبیرخانه جشنواره از طریق واتساپ و ایتا با شماره ۰۹۱۶۸۰۰۱۶۰۹ ارتباط برقرار کنند.