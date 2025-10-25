پخش زنده
بیش از شش هزار واحدمسکونی درآذربایجانغربی تا پایان امسال آماده بهرهبرداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکزمهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در نشست پایش طرحهای نهضت ملی مسکن گفت: شش هزار و ۲۵۷ واحد مسکونی در سطح استان تا پایان امسال آماده بهرهبرداری شده و به متقاضیان واگذار میشود.
پیمان آرامون افزود: این تعداد واحد در بخشهای حمایتی شهری، خودمالکی شهری و روستایی، بازآفرینی شهری، جوانی جمعیت و مسکن مهر قرار دارند.
آرامون اظهارکرد: آذربایجانغربی نهضت خانه سازی را در اولویت خود قرار داده است و با تلاشهای صورت گرفته بیش از یکهزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در بخش حمایتی شهری آماده بهرهبرداری خواهد بود.
وی، با اشاره به طرح نهضت ملی مسکن در روستاها گفت: یکهزار واحد در بخش مسکن روستایی، ۴۵۰ واحد در بخش خودمالکی شهری، دوهزار و ۱۵۰ واحد در بخش بازآفرینی شهری، ۲۴۲ واحد در بخش مسکن مهر و ۵۰۰ واحد در بخش جوانی جمعیت خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای خدماترسان اضافه کرد: همکاری بیش از پیش دستگاههای اجرایی خدمات رسان در طرحهای نهضت ملی مسکن زمینه توسعه بیش از پیش این بخش را فراهم میکند.