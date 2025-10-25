به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال پسران جوان ایران که با ۴ پیروزی پیاپی و ۸ امتیاز و با توجه به شکست کویت برابر چین در صدر جدول گروه B سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین قرار دارد، فردا (۴ آبان) مقابل کویت به میدان می‌رود تا با کسب پنجمین پیروزی خود به‌عنوان صدرنشین به مرحله نیمه‌نهایی صعود کند.

پسران هندبال ایران شب گذشته موفق شدند امارات متحده عربی را با نتیجه ۱۲ -۳۶ از پیش رو بردارند تا چهارمین پیروزی خود را ثبت کنند، اما کویت مقابل چین ۳۵-۳۷ شکست خورد تا برای راهیابی به نیمه نهایی محکوم به پیروزی در آخرین بازی خود مقابل ایران باشد.

دیدار دو تیم هندبال جوانان پسر ایران و کویت فردا، یکشنبه ۴ آبان، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت کشورمان برگزار می‌شود.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان تا ۹ آبان به میزبانی بحرین پیگیری می‌شود.