پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: نیروگاههای حرارتی کشور نزدیک به ۸۰ تا ۸۳ درصد از گاز طبیعی مصرف میکنند، اما میانگین جهانی سوخت نیروگاهها ۲۳ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید توکلی در نخستین نشست هماندیشی سرمایهگذاری در صنعت گاز با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، تنها ارائه سخنرانی نیست، بلکه گام نخست برای ورود جدی موضوع سرمایهگذاری در شرکت ملی گاز ایران است، اظهار کرد: این شرکت هماکنون با ۳۵۱ توربوکمپرسور، ۴۰ هزار و ۲۶۰ کیلومتر خط لوله فشار قوی، حدود ۴۷۰ هزار کیلومتر شبکه توزیع، ۶۲ ایستگاه واحد بهرهبرداری و ۲۰ پالایشگاه فعال و ۳۱ میلیون مشترک کدگذاریشده در حال خدمترسانی است.
وی با بیان اینکه سالانه بهطور میانگین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد گاز کشور به نیروگاهها، ۳۰ تا ۳۶ درصد به صنایع، ۲۲ تا ۲۶ درصد به بخش خانگی و حدود ۴ تا ۷ درصد به بخش حملونقل عمومی تحویل میشود، افزود: با وجود گازی که تخصیص داده میشود، در اذهان ناترازی گاز مطرح میشود که دلیل آن این است که نیروگاههای حرارتی کشور نزدیک به ۸۰ تا ۸۳ درصد از گاز طبیعی مصرف میکنند، اما میانگین جهانی سوخت نیروگاهها ۲۳ درصد است، پس اگر بازدهی بخش نیروگاهی و صنعتی افزایش یابد، میتوان از منابع گازی کشور بهرهوری بیشتری داشت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به ضرورت تحول در رویکردهای تأمین مالی گفت: این نشست باید چراغی باشد که مسیر جدیدی را برای سرمایهگذاری روشن کند. ما نمیخواهیم این نشست در حد یک رویداد بماند، بلکه قرار است خروجی آن وارد برنامهریزی اجرایی شرکت شود.
توکلی با بیان اینکه سرمایهگذاری در شرایط فعلی اقتصادی کشور دیگر انتخاب نیست، بلکه ضرورت است، بیان کرد: در این مسیر، تنها راه پیش رو، بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی است. شرکت ملی گاز ایران بستههایی تدوین کرده که بر پایه مطالعات امکانسنجی و ارزیابی دقیق طراحی شدهاند و از نظر بازگشت سرمایه اطمینانبخش هستند. نگاه شرکت ملی گاز ایران این نیست که همه ریسکها را به سرمایهگذار منتقل کند، بلکه با طراحی سازوکارهای مدیریت و تقسیم ریسک، تلاش شده اعتماد و اطمینان متقابل ایجاد شود.
وی با اشاره به برخی تجربههای گذشته در اجرای پروژههای سرمایهگذاری تصریح کرد: در برخی طرحها، بهدلیل نبود اسناد بالادستی، فقدان تجربه اجرا یا سازوکارهای قراردادی و عدم بلوغ سرمایهگذار و سرمایهپذیر مشکلاتی پیش آمد، اما این تجربیات چراغ راه آینده میشود. از سرمایهگذاران میخواهیم در مراحل تدوین و نهاییسازی قراردادها مشارکت فعال داشته باشند تا این اسناد دقیقتر و کارآمدتر شود
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با قدردانی از حضور فعالان و سرمایهگذاران در این نشست گفت: اعتقاد دارم هر نشستی در این حوزه، بذر همکاری و توسعه را در زمین صنعت گاز میکارد. ما مصمم هستیم گفتوگوها و همافزاییهای امروز به نتایج عملی و قابل اجرا منجر شود.
توکلی با اشاره به اقدامهای شرکت ملی گاز ایران در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی ادامه داد: امسال یک میلیون و ۷۲۵ هزار قرارداد جایگزینی بخاریهای راندمان بالا ثبت شده است و تا پایان سال، بیش از ۳۰۰ هزار مورد نصب میشود. ظرفیت این طرح تا ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نیز قابل افزایش است. افزون بر این از پارسال روی شرکتهای کارور بهصورت پایلوت کار شد و امسال مصوبه هیئت وزیران گرفته شده است و هماکنون در هفت استان بهصورت پایلوت در حال کار هستیم.
وی با تأکید بر اینکه اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان یکی از اولویتهای اساسی کشور در مسیر کاهش مصرف انرژی است، افزود: اجرای این طرح بیتردید نقش محوری در دستیابی به صرفهجویی روزانه ۷۰ تا ۸۰ درصدی در بخش خانگی و تجاری دارد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به طرح فرهنگی همیار گاز اشاره و بیان کرد: ۲۰۰ هزار دانشآموز پایه ششم از پارسال با همکاری وزارت آموزش و پرورش در قالب این طرح آموزش داده شدند و بر اساس هدفگذاری انجامشده این تعداد امسال به یک میلیون دانشآموز افزایش مییابد. این برنامه در مدارس سراسر کشور اجرا میشود و آثار بسیار مثبتی در ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز داشته است.
توکلی درباره طرح بازنگری تعرفه گاز که با همکاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامهریزی وزارت نفت تدوین و به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اظهار کرد: بر اساس این طرح، ساختار تعرفه گاز از ۱۲ پله به ۴ پله کاهش یافته و تقسیمبندی اقلیمی نیز از ۵ اقلیم به بیش از ۱۳۰۰ اقلیم افزایش یافته است تا تعرفهها بهصورت دقیق و متناسب با شرایط آبوهوایی هر شهر تعیین شود. در این طرح، بهای گاز برای حدود ۸۸ درصد از مشترکانی که در چارچوب الگوی مصرف قرار دارند، تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.
وی با اشاره به تحلیل بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون داده مصرفی در پنج سال گذشته گفت: بررسیهای دقیق این دادهها منجر به شناسایی الگوهای غیرمتعارف مصرف و حتی مواردی از استفاده تجاری از انشعابات خانگی شده است. این دادهکاوی گسترده، مبنای اصلاح دقیق تعرفهها و برنامهریزیهای آتی در حوزه مدیریت مصرف گاز قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت همراهی همه دستگاهها یادآور شد: اگر امروز بذر بهینهسازی مصرف کاشته میشود، باید با همکاری همه نهادهای مرتبط به نهالی پایدار تبدیل شود، چراکه مسیر بهبود مصرف انرژی در کشور، از راهی جز اجرای دقیق این برنامهها نمیگذرد.