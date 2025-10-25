پخش زنده
امروز: -
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با اشاره به ضرورت شکلگیری شبکه کارگزاران پشتیبان تجاریسازی فناوری گفت: این شبکه میتواند نقش بسیار مهمی در ارتباط میان ایده، فناوری و بازار ایفا و به عنوان بازوان اجرایی پارکها، مسیر حرکت از ایده تا بازار را تسهیل کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدنبی شهیکی تاش معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در نشست معاونان فناوری پارکهای علم و فناوری کشور که با حضور مدیران ارشد حوزه علم، فناوری و ارتباطات برگزار شد و در آن راهکارهای توسعه همکاری میان پارکهای فناوری، نقش شبکه ملی اطلاعات در حاکمیت دیجیتال و ضرورت بازتعریف نقش پارکها در زیستبوم نوآوری کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: پارکهای علم و فناوری امروز در نقطهای حساس از مسیر توسعه قرار دارند. تحولات سریع فناوری و تغییرات زیستبوم نوآوری از ما میخواهد نقش خود را بازتعریف کنیم.
وی با اشاره به ضرورت شکلگیری شبکه کارگزاران پشتیبان تجاریسازی فناوری اظهار کرد: اکنون پارکها فقط محل استقرار شرکتها نیستند؛ بلکه باید به نهادهایی پویا برای هدایت جریان نوآوری در کشور تبدیل شوند.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اعلام این خبر که در ماههای اخیر، شبکه کارگزاران پشتیبان تجاریسازی در پارکهای علم و فناوری استانی در حال شکل گیری و تقویت هستند، گفت: این شبکه میتواند نقش بسیار مهمی در ارتباط میان ایده، فناوری و بازار ایفا کند و به عنوان بازوان اجرایی پارکها، مسیر حرکت از ایده تا بازار را تسهیل کنند.
وی تصریح کرد: با توسعه این کارگزاران پشتیبان، خدماتی مثل ارزیابی فناوری، جذب سرمایه، بازاریابی و انتقال دانش فنی، در دسترس شرکتهای مستقر در پارکها قرار میگیرد.
شهیکی تاش افزود: باید توجه بیشتری به ظرفیت بخش خصوصی و نوآوری باز داشته باشیم و از همکاری، مشارکت و تبادل دانش بین شرکتها، دانشگاهها و سرمایهگذاران استقبال کنیم و این از اولویتهای پیش روی ما است.
معاون فناوری وزیر علوم ادامه داد: همچنین ایجاد یک اطلس سرمایهگذاری فناوری و تقویت خدمات مشاوره کسبوکار و شبکههای منتورینگ مؤثر میتواند مسیر رشد شرکتهای دانشبنیان را هموارتر کند.
وی تصریح کرد: مأموریت ما فراهمکردن فضای رشد واقعی برای شرکتها است؛ فضایی که در آن ایدهها به محصول و محصول به بازار تبدیل شود.
شهیکی تاش با اشاره به تجارب جهانی در زمینه توسعه فناوری، افزود: در بسیاری از کشورها، پارکهای فناوری با تکیه بر نوآوری باز (Open Innovation)، سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) و شبکههای منتورینگ بینالمللی، توانستهاند مسیر رشد شرکتهای نوپا را چندین برابر کنند. بر این اساس ما نیز باید به جای تصدیگری، بهسمت تسهیلگری حرکت کنیم؛ یعنی پارکها نقش فعالتری در شبکهسازی، جذب سرمایه، انتقال فناوری و توانمندسازی شرکتها ایفا کنند.
وی ادامه داد: تحولات جهانی در حوزههایی مثل هوش مصنوعی، زیستفناوری، انرژیهای نو و اقتصاد دیجیتال نیز، فرصتهای تازهای را پیش روی ما گذاشته است که مطالعه و بررسی آنها میتواند به ما کمک کند.
شهیکی تاش ذیکی از چالشهای سالهای اخیر را کاهش استخر ورودی یا همان جریان ورود تیمها و ایدههای تازه عنوان و تاکید کرد: اگر ورودی ما ضعیف شود، در واقع موتور نوآوری پارکها ضعیف میشود. براین اساس باید مسیرهای ارتباطی با دانشگاهها، مراکز رشد، شتابدهندهها و حتی مدارس خلاقیت را تقویت کنیم و پارکهای علم و فناوری را به جایی تبدیل کنیم که جوانها احساس کنند ورود به آن یعنی شروع یک مسیر واقعی رشد و یادگیری.