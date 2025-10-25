به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد ارمی گفت: در نیمه نخست امسال ۲۷ حلقه چاه فیرمجاز پُر شد که با بسته شدن این چاه‌ها از برداشت غیرمجاز سالانه بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار مترمکعب آب از سفره‌های آب زیرزمینی گلستان جلوگیری شد.

ارمی افزود: آرای قطعی پلمب این چاه‌ها به علت نداشتن تجهیزات توسط آب منطقه‌ای اجرا نشده بود که با پیگیری‌های دادستانی، کمیته مشترکی از دستگاه‌هایی که تجهیزات مورد نیاز برای پُر کردن این چاه‌ها را داشتند، تشکیل و همه این آرا اجرا و چاه‌های غیر مجاز پلمب شد.

پیشتر رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفته بود، هیچ عذر و تعللی از دستگاه‌های متولی در اجرای آرای قلع و قمع و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز، پذیرفته نیست و مدیرانی که اجرای وظایف قانونی خود را نادیده بگیرند با جرم ترک فعل مواجه خوهند شد.

کارشناسان بار‌ها درباره برداشت بی رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در استان هشدار داده‌اند.