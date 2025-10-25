پخش زنده
انبار اسباب بازیهای برقی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در نجف آباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نجفآباد گفت: مأموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از یک انبار، ۱۶۲ دستگاه انواع ماشین و موتورهای شارژی و اسکوترهای برقی قاچاق را کشف کردند.
میثم گوهری آرانی افزود: در راستای حمایت از تولید داخلی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران فرماندهی انتظامی این شهرستان با اقدامات هوشمندانه پلیس یک انبار کالای قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند.
وی ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل، تعداد ۴۶ دستگاه اسکوتر برقی، سه دستگاه موتور بنزینی و ۱۱۳ دستگاه موتور و خودرو شارژی بچهگانه قاچاق را که مدارک معتبر گمرکی نداشت، کشف کردند.
گوهری آرانی گفت: دراینخصوص یک متهم شناسایی شد و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.