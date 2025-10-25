برای توسعه زیرساختهای ورزشی باید از همه ظرفیتهای ملی و هر اقدام سودمندی استفاده شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وزیر ورزش و جوانان، در جریان بازدید از سالن ۳ هزار نفری مجموعه امام خمینی (ره) اراک، از روند توسعه ورزش در استان مرکزی ابراز رضایت کرد و گفت: ورزش این استان در حال پیشرفت چشمگیری است. نمونه بارز آن تیم آلومینیوم اراک است که با نتایج درخشان خود، موجب خوشحالی مردم شده و هماکنون در صدر جدول قرار دارد.
احمد دنیامالی با تأکید بر اهمیت همدلی و همکاری در پیشبرد امور افزود: مزیت بزرگ استان مرکزی، وجود همدلی بین مسئولان و مردم است. در سایه این همدلی، قطعاً اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد. تلاش ما این است که پروژههای نیمهتمام ورزشی استان هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسند و از تمام ظرفیتها برای ارتقای سرانه ورزشی استفاده خواهیم کرد.
دنیامالی با اشاره به لزوم بهرهگیری از منابع ملی تصریح کرد: برای توسعه زیرساختهای ورزشی باید از ظرفیتهای ملی نیز استفاده شود و هر اقدامی که به نفع منافع ملی باشد، انجام خواهیم داد.
وزیر ورزش و جوانان در پایان خاطرنشان کرد: رقم دقیق تخصیص اعتبارات هنوز مشخص نیست و در این زمینه لازم است بررسیهای لازم با سازمان برنامه و بودجه انجام شود.