مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان از اجرای طرح نهالکاری سایت قدیم پسماند شهری اهواز در منطقه برومی با همکاری شرکت مناطق نفتخیز جنوب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: با هدف احیای زیستمحیطی و کاهش گرد و غبار، پروژه نهالکاری و ساماندهی سایت ۴۰۰ برومی اهواز بهزودی با همکاری شرکت نفت و نظارت ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان اجرا میشود.
وی با تاکید بر اجرای طرح نهالکاری و ساماندهی این سایت در آینده نزدیک، افزود: بر اساس مطالعات ساماندهی انجامشده، این طرح با هدف احیای زیستمحیطی، تثبیت خاک، کاهش گرد و غبار و بهبود منظر شهری طراحی شده است.
اشرفی گفت: قرار است این طرح در قالب برنامهای ترکیبی در سطح حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی دارای قابلیت کشت اجرا شود.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی سایتهای قدیمی پسماند ادامه داد: با اجرای این پروژه، بخشی از اراضی متروکه و آلوده منطقه به فضای سبز و کمربند حفاظتی زیستمحیطی تبدیل خواهد شد که نقش مؤثری در کاهش اثرهای زیستمحیطی ناشی از دفن پسماند و ارتقای کیفیت هوا دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: همکاری دستگاههای اجرایی، بهویژه مناطق نفتخیز جنوب در اجرای این طرح حیاتی است و ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان بر روند اجرای مطالعات و آغاز عملیات نهالکاری نظارت مستمر خواهد داشت.