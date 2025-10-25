استاندار همدان گفت: نگاه ما به پیمانکاران، نگاه به شریکان توسعه است نه مجریان بیرونی؛ بخش زیادی از رشد ۶۳ درصدی اعتبارات عمرانی استان همدان در نتیجه تعامل مؤثر با جامعه پیمانکاری حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری‌شمسی در نشست با اعضای هیأت‌مدیره انجمن پیمانکاران عمرانی استان افزود: جامعه پیمانکاری، همکار و شریک دولت در مسیر توسعه است و هیچ فاصله‌ای میان مدیران اجرایی و پیمانکاران وجود ندارد.

او پیمانکاران را پیش‌برندگان اصلی طرح‌ها دانست و تصریح کرد: دولت وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری دارد، اما اجرای واقعی طرح‌ها در دست پیمانکاران است و هرچه سرعت و نظم اجرای طرح‌ها بالاتر رود، منافع آن هم برای مردم، هم برای پیمانکاران و هم برای دولت بیشتر خواهد بود.

استاندار همدان با اشاره به رشد ۶۳ درصدی اعتبارات عمرانی استان گفت: اعتبار قطعی هزینه‌شده در طرح‌ها از ۳هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶‌هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۴ رسید. حمید ملانوری‌شمسی افزود: این رقم نشان می‌دهد هماهنگی و تلاش مشترک پیمانکاران، مدیران و نیرو‌های اجرایی چه تأثیر بزرگی بر جریان عمرانی همدان داشته است.

او همچنین از صعود رتبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از رتبه ۳۱ به رتبه ۸ کشور خبر داد و تصریح کرد: این تحول نتیجه پیگیری میدانی و ارتباط نزدیک با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران فعال استان است.

استاندار همدان بر ضرورت حل مشکلات مالیاتی و تسهیل تعاملات اداری پیمانکاران نیز تأکید کرد و گفت: هفتاد و پنج درصد واحد‌های خرد استان از مالیات معاف شده‌اند و پایه درآمد مالیاتی استان هزار و سیصد میلیارد تومان کاهش یافته تا فشار بر فعالان بخش خصوصی سبک‌تر شود.

در این نشست، اعضای هیأت‌مدیره ضمن گفت‌وگویی صمیمانه، درخواست‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره چالش‌ها و نیازهای حوزه پیمانکاری شهری و روستایی مستقیماً با استاندار در میان گذاشتند.