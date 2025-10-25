پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از کسب سه رتبه برتر مسابقههای نهایی هشتمین کارسوق ملی ژنتیک در استان زنجان توسط دانش آموزان استعدادهای درخشان خوزستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر اظهار کرد: دانشآموزان دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان متوسطه شیخ انصاری دزفول توانستند رتبههای اول، دوم و سوم این مسابقات را کسب کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: در این دوره از مسابقات مه در سه مرحله برگزار شد، بیش از ۲۴ هزار دانشآموز استعدادهای درخشان حضور داشتند.
در نهایت سه تیم چهار نفره از دبیرستان دوره اول متوسطه شیخ انصاری دزفول در میان شش تیم پایانی مسابقات نهایی قرار گرفتند و در پایان، هر سه تیم منتخب استان خوزستان رتبههای اول، دوم و سوم این مسابقات را به دست آوردند.