به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سهراب عزیزی گفت: دو مخزن ۹۰ هزار لیتری سوخت هواپیما با صرف افزون بر ۱۰ میلیارد ریال، در یک فرایند ۲۲ ماهه از محل بودجه شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی استان فارس، به‌طور کامل نوسازی و آماده بهره‌برداری شد.

عزیزی افزود: این طرح با همکاری شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و با نظارت شرکت سوخت‌گیری هواپیمایی کشور، با توجه به حساسیت بالای تطبیق مواد شیمیایی با استاندارد‌های بین‌المللی سوخت هواپیمایی، در قالب یک مناقصه ملی اجرا و با موفقیت به پایان رسید.