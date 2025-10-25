به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ملکی درباره این حادثه گفت:ساعت ۱۵:۵۰دقیقه حادثه گاز گرفتگی در خیابان زهدی به اتش نشانی اعلام شد و یک تیم امدادی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: بعد از اعزام مشاهده شد یک خانم جوان و پسر سه سالش دچار گاز گرفتگی شده بودند.

سخنگوی آتش نشانی تهران با اعلام این خبر که این خانم و پسر توسط اورژانس در محل در مان شدند گفت: روشن بودن آب گرمکن دیواری و نشت گاز علت این گاز گرفتگی بوده است.