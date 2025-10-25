سفیر ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور جنگ اوکراین تاکید کرد که اتحادیه اروپا می‌خواهد به هر قیمتی جنگ مسکو و کی‌یف را ادامه دهد و به همین دلیل به دنبال مانع‌تراشی و کارشکنی در مسیر مذاکرات صلح و برقراری آتش‌بس است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،رودیون میروشنیک در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری تاس در پاسخ به این سوال که چرا کشور‌های اروپایی تلاش می‌کنند تا در دیدار رهبران روسیه و آمریکا اختلال ایجاد کنند، گفت که کشور‌های اروپایی مدت‌ها است که در ارتباط با مناقشه اوکراین موضعی «بازدارنده و جنگ‌طلبانه» اتخاذ کرده‌اند. آنها از هر ابزاری استفاده می‌کنند تا مانع تماس‌های مستقیم و دوجانبه میان مسکو و کی‌یف، و همچنین مسکو و واشنگتن، برای حل‌وفصل مسائل مربوط به جنگ اوکراین و برقراری صلح شوند.

وی خاطرنشان کرد که در دوران جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا، واشنگتن به عنوان «لوکوموتیو» حمایت و تامین مالی و نظامی اوکراین عمل می‌کرد؛ بروکسل اکنون در تلاش است تا دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا را نیز به همین مسیر برگرداند و کاخ سفید را به حمایت بیشتر از کی‌یف ترغیب کند.

میروشنیک در ارتباط با تداوم حملات پهپادی اوکراین تصریح کرد که کی‌یف حملات خود به مواضع غیرنظامی روسیه را تشدید کرده است؛ اکنون این کشور (اوکراین) مناطقی را مورد حمله قرار می‌دهد که بیش از ۷۰ درصد از آنها غیرنظامیان هستند.

این دیپلمات ارشد روس تاکید کرد که تمامی این حملات هدفمند و به طور عمدی علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد.

جنگ اوکراین در پی بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو درباره گسترش مرز‌های ائتلاف نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) شکل گرفت. روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی خود از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد.

طی این مدت، کشور‌های عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک، با ارسال کمک‌های گسترده نظامی به کی‌یف به تداوم جنگ دامن زده و با تجهیز اوکراین به سلاح‌های سنگین، مسیر تقابل را بر تنش‌زدایی ترجیح داده‌اند.