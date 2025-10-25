برخورد جدی با سازههای موقت و مستحدثات غیرمجاز در معابر شهری
شهردار ناحیه یک یاسوج از آغاز طرح برخورد با سازههای موقت و مستحدثات غیرمجاز در معابر عمومی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهردار ناحیه یک یاسوج گفت: در راستای اجرای قانون و صیانت از حقوق عمومی، تخریب راهپلههای غیرمجاز در حریم خیابان فردوسی (کوچه کیمیا) انجام و مسیر عبور شهروندان آزاد شد.
احمد داورخواه در تشریح این اقدام اظهار کرد: «در سالهای گذشته برخی مالکان بدون اخذ مجوز قانونی، اقدام به احداث مستحدثات مختلف ازجمله پله، رمپ، تابلو، نیمکت و سایهبانهای غیراستاندارد در پیادهروها کرده اند که علاوه بر سد معبر، موجب ناهمواری و ایجاد مشکلات در تردد عابران بهویژه سالمندان و بانوان شده است.
وی افزود: «پیادهرو بخشی از حریم عمومی شهر است و هیچ فرد یا مجموعهای حق ندارد آن را به فضای اختصاصی خود تبدیل کند. شهرداری وظیفه دارد از حقوق عمومی شهروندان در برابر هرگونه تصرف یا ساختوساز غیرمجاز حفاظت کرده و اجازه ندهد چهره شهر قربانی منافع شخصی شود.»
داورخواه همچنین با اشاره به برخورد با سازههای موقت و ناایمن شهری گفت: «در برخی معابر شاهد برپایی سازههای فلزی موقت، سایهبانها و دیگر سازههای غیرایمن هستیم که علاوه بر خدشه به منظر شهری، از نظر ایمنی نیز خطرآفرین هستند. شهرداری یاسوج شناسایی این موارد را آغاز کرده و در چارچوب قانون نسبت به جمعآوری و رفع خطر آنها اقدام خواهد کرد.»
شهردار ناحیه یک با اشاره به مبنای قانونی این اقدامات تصریح کرد: «مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، سد معابر عمومی و ایجاد مستحدثات غیرمجاز در پیادهروها به هر نحو ممنوع است و شهرداری موظف است نسبت به رفع این موارد اقدام کند. اقدامات انجامشده در کوچه کیمیا نیز بر همین اساس و با هدف بازگرداندن معابر به وضعیت اولیه انجام گرفت.»
وی تأکید کرد: «حفظ حقوق عمومی مردم برای شهرداری خط قرمز است. این اقدامات نه برای تقابل با کسبه یا شهروندان، بلکه گامی در جهت عدالت شهری، ارتقای ایمنی و بهبود زیبایی بصری شهر انجام میشود.»
داورخواه در پایان خاطرنشان کرد: «طرح ساماندهی معابر، رفع تصرف حریم خیابانها، جمعآوری مستحدثات غیرمجاز و سازههای موقت در سطح شهر، بهصورت مستمر ادامه دارد و هدف نهایی آن، ایجاد شهری منظم، ایمن و درخور شأن شهروندان یاسوج است.»