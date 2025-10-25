پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از ابیجان، هشت میلیون و هشتصد هزار ساحل عاجی واجد شرایط برای رای دادن در حدود ۲۶ هزار صندوق رای گیری در این کشور راهبردی غرب آفریقا، دعوت شدند.
الحسن واتارا رئیس جمهور و نامزد حزب حاکم " ائتلاف پیروان اوفوئه بوآنی برای صلح و مردمسالاری " بخت اصلی برای کسب پیروزی است. اوفوئه بوآنی بنیانگذار ساحل عاج مدرن است. لوران باگبو و تیجانی تیام، نامزدهای اصلی احزاب مخالف رد صلاحیت شدهاند. ژان لویی بیون، آنریت لاگو، سیمون باگبو و دون ملو چهار نامزد دیگر حاضر در انتخابات از احزاب کوچک محسوب میشوند.
ناظران احزاب، سازمانهای منطقهای و بین المللی در این انتخابات حضور دارند. جاناتان گودلاک رئیس جمهور اسبق نیجریه نیز به عنوان ناظر عالی منطقهای حاضر است.
ساحل عاج اولین تولید کننده کاکائو در جهان با ۴۵ درصد سهم بازار و دومین اقتصاد برتر غرب و مرکز آفریقا بعد از نیجریه است. رئیس جمهور جدید برای یک دوره ۵ ساله انتخاب میشود.