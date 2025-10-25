پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اداره کل انتقال خون استان در اطلاعیهای از مردم نیکوکار و نوع دوست به ویژه دارندگان گروه خونی B منفی خواست در مراکز انتقال خون برای انجام حرکت انسان دوستانه اهدای خون حضور پیدا کنند.
در این اطلاعیه آمده است: به آگاهی میرساند به منظور تقویت ذخایر خونی و تأمین نیاز بیماران، از همه هم استانیهای عزیز، بهویژه دارندگان گروه خونی B منفی دعوت میشود با حضور در مراکز اهدای خون استان، در این حرکت انساندوستانه مشارکت کنند.