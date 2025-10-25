معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از سومین نمایشگاه بین المللی مدیریت شهری در شهر نجف اشرف بازدید کرد و گفت: معاونت خدمات شهری شهرداری تهران آمادگی دارد که تجربیات خود را در موضوعات مختلف حوزه خدمات شهری به استانداری نجف منتقل کند.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشداود گودرزی، با همراهی مدیران عامل سازمان‌های مدیریت پسماند، آتش نشانی و اداره کل محیط زیست شهرداری تهران از سومین نمایشگاه بین المللی مدیریت شهری در شهر نجف اشرف بازدید کردند و طی آن با مقامات عراقی از جمله استاندار نجف اشرف، مدیرکل حوزه استاندار نجف اشرف، رئیس نمایشگاه بین المللی مدیریت شهری در شهر نجف اشرف و برخی از شرکت‌های بخش خصوصی طرف عراقی جلسه مشترکی برگزار کردند.

گودرزی در این بازدید با تاکید بر مراودات قدیمی کشور‌های عراق و ایران به دلیل اشتراکات مذهبی بین دو کشور و وجود سابقه تاریخی مشترک بین این دو کشور، گفت: وجود حرم حضرت امیرالمومنین (ع) و حرم اهل بیت (ع) در کربلا، سامرا و کاظمین، زمینه فراهم شدن مشارکت بیشتر هر دو کشور به ویژه در حوزه مدیریت شهری را فراهم ساخته است.

وی در ادامه افزود: معاونت خدمات شهری شهرداری تهران آمادگی دارد که تجربیات خود را در حوزه نگهداشت فضای شهری، نگهداشت فضای سبز، مدیریت پسماند، ارتقاء ایمنی و به طور کلی موضوعات مختلف در حوزه خدمات شهری را به مدیریت شهری نجف منتقل کند.

گودرزی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود، کارگروه مشترکی برای انتقال تجربیات و تعریف کار اقدامات و تفاهمات اجرایی آینده میان شهرداری تهران و استانداری نجف تشکیل شود.

گفتنی است؛ این پیشنهاد مورد استقبال استانداری نجف قرار گرفت و مقرر شد، طی بررسی‌های لازم نسبت به فرایند اجرای آن اقدام شود.

لازم به ذکر است، در این نمایشگاه شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه بخش خصوصی در حوزه خدمات شهری با هماهنگی معاونت خدمات شهری حضور فعالانه‌ای داشتند و در کنار شرکت‌های عراقی زمینه فعال سازی همکاری‌های دو جانبه میان بخش خصوص دو طرف فراهم شد.