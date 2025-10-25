پخش زنده
کمبود نهاده دامی؛ چالش جدی کشاورزی خراسان رضوی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی گفت: محدودیتهای دسترسی به سامانه بازارگاه و سیستم کنترلشده توسط رباتها، امکان خرید نهاده دامی را برای فعالان بخش خصوصی با مشکل مواجه کرده است.
محمدحسین موسوینژاد امروز در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اعلام کرد: هر کیلوگرم ذرت ۲۴ هزار تومان و هر کیلوگرم سویا ۳۵ هزار تومان است؛ اما این نهادهها بهسختی قابل دسترسی هستند و پیشبینی میشود در ۲۰ روز آینده وضعیت تولید مرغ و تخممرغ با چالش جدی مواجه شود.
وی افزود: واردکنندگان تجارت خود را دنبال میکنند؛ اما با عدم تخصیص ارز و محدودیتهای وزارتخانه مواجهاند، از چندین ماه قبل ۶ هزار تن نهاده پیشخرید شده، اما اجازه ترخیص آن داده نمیشود و برخی کارخانهها از هفته گذشته با تمام شدن موجودی خود مواجه شدند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: در حال حاضر، تامین نهادههای دامی و عملکرد سامانه بازارگاه مشکل اساسی است، این مسائل در کنار تنگناهای ارزی کشور، وضعیت را بغرنجتر کرده است.
احمد سلحشور افزود: ارزی که در اختیار واردکننده قرار میگیرد، به سهولت توزیع نمیشود؛ بلکه با قیمتی دوونیم برابر نرخ مصوب به دست مصرفکننده میرسد.
وی اظهار کرد: مواد اولیه در بازار موجود است؛ اما سامانه بازارگاه از نهاده خالی است. تمامی این معضلات ریشه در سوءمدیریت، ضعف و فسادی دارد که در بخشهای مختلف شاهد آن هستیم.
وی با بیان اینکه واردات نهادهها برای کشور حیاتی است، افزود: سامانه بازارگاه اطلاعات شفافی ارائه نمیدهد و شرایطی مبهم را رقم زده است که هیچ کس از اطلاعات آن خبری ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به همراهی نکردن وزارت جهاد کشاورزی در راهاندازی کنسرسیوم استانی برای واردات نهادههای دامی گفت: وضعیت نهادهها وخیم است و با این شرایط، تولید با سختیهای مضاعفی روبهرو میشود.
سلحشور گفت: مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی اعلام کرده که وزیر کشاورزی پس از جلسه با رئیس جمهور و امضای تفاهمنامه با رئیس بانک مرکزی، دستور داده است تا ۲۰ درصد از مطالبات بخش خصوصی و واردکنندگان نهادهها به زودی پرداخت شود.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است که بارگیری ۵۰۰ هزار تن کالا از روز دوشنبه آغاز شود و همزمان اطلاعات آن در سامانه بارگذاری شود. وزیر کشاورزی پیشبینی کرده است که ظرف ۱۰ روز آینده مشکل تامین نهادهها حل خواهد شد.
به گفته وی، اگر این برنامه بهصورت عملیاتی اجرایی شود، تحول قابلتوجهی در روند تامین کالاهای کشاورزی ایجاد خواهد شد.
مدیر عامل اتحادیه عشایری استان نیز در این نشست گفت: روند عرضه و فروش نهادهها افزایشی بوده، اما اکنون کمبود نهاده مشکلات جدی ایجاد کرده است، بازار پس از دوران جنگ تا حدی پایدار بود، اما دوباره به هم ریخت و این شرایط بهصورت عمدی ایجاد شده است.
مجید رحیمی تاکید کرد: پیام صریح این وضعیت باید به وزیر منتقل شود، زیرا تا پایان هفته با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.