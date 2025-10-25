مدیر باغبانی جهادکشاورزی گلستان گفت:کشت زعفران نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است و پیش بینی می‌شود حدود ۵ و ۶ دهم تن زعفران تولید شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نویدرضا فرهانی گفت:در استان گلستان با توجه به شرایط اقلیمی مساعدش، در مناطق کوهستانی حدود هزار و ۲۵۰ هکتار از اراضی استان به زیر کشت این محصول رفته است.

او افزود: این میزان نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است و پیش بینی می‌شود حدود ۵ و ۶ دهم تن زعفران تولید شود.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی گلستان ادامه داد: برداشت زعفران از اوایل آبان ماه شروع شده است و تا اواخر آذر ماه ادامه خواهد داشت.