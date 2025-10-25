پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق غیر مجاز در شهرستان هندیجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۲ دستگاه خودرو پراید وانت مشکوک و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشدار دهنده متوقف کردند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از خودروی مذکور تعداد ۵ هزار و ۵۰۰ عدد فرم عینک و ۲۰۰ عدد پوشاک زمستانه به ارزش ۶۰ میلیارد ریال کشف و توقیف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان خاطر نشان کرد: در همین ارتباط ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.